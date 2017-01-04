Доник: о меморандуме между «Укроборонпром» и Aeroscraft нечего сказать

Роман Доник на своей странице в Фейсбуке прокомментировал подписание меморандума между «Укроборонпром» и Aeroscraft, - передает replyua.net.
Блогер пишет: «Меморандум между «Укроборонпром» и Aeroscraft? А мне совершенно нечего по этому поводу сказать. Но я могу сказать об иностранных компаниях, которые размещают свои заказы на украинских производственных базах. Компании практически из всех стран Европы шьют обувь и одежду в Украине. И ничего из производимого не закупается Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Службой безопасности Украины. Что там будет производиться на площадях, совершенно не важно. Это деньги для государства и рабочие места. А вот куда это будет продаваться потом, это другой вопрос. Но это очень потом».
Следует отметить, что от меморандума к сделке еще очень долгий путь, и далеко не все меморандумы заканчиваются сделками, хотя в целом, подобные совестные проекты очень позитивны для украинской экономики.