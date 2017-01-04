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У Києві 6 січня відкриють пункти обігріву

У Києві 6 січня відкриють пункти обігріву
У п’ятницю в Києві буде встановлено 30 пунктів, де можна буде зігрітися. Такі міри столична влада приймає у зв’язку з прогнозованими низькими температурами на Різдвяні свята. Про це розповів керівник Управління з надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації Роман Ткачук, пише видання «УП», передає replyua.net.

«Для постійної роботи під час надзвичайних ситуацій в столиці ми підготували 51 пункт обігріву. У зв’язку з отриманою інформацією від Гідрометцентру щодо різкого зниження температури на Різдво, ми впроваджуємо у роботу 30 таких обігрівальних пунктів. Кожний район Києва матиме по три таких пункти», - розповів він. Також Ткачук зазначив, що наразі вже готовий проект рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та незабаром його мають підписати у КМДА.

«Працювати пункти обігріву будуть з 9:00 6-го січня», - наголосив він. В той самий час Ткачук не назвав адреси цих пунктів обігріву, але зазначив, що дана інформація буде опублікована на сайтах міської ради та міської державної адміністрації вже 4 або 5 січня. В той самий час він зауважив, що цю інформацію для безпритульних повідомлять через районні служби соціальних робіт, які працюють з людьми, що не мають місця проживання.
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