Порошенко рассказал об отношениях Польши и Украины

Петр Порошенко произнес речь в честь 25-летней годовщины установления дипломатических отношений между Польшей и Украиной, подчеркнув, что за эти годы народы двух стран смогли построить прочный фундамент отношений, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу президента Украины.
По словам Порошенко, он высоко ценит поддержку Польши, которая одна из первых признала суверенитет и независимость нашей страны, также он поблагодарил власти Польши за укрепление международного единства и солидарности с Украиной в трудные для нее времена. «У украинско-польских отношений сейчас очень высокий уровень, и этого удалось добиться благодаря зрелости и мудрости наших народов. Мы прошли через испытания трагической историей, теперь мы научились ценить братство и дружбу. Я верю, что наше партнерство не имеет альтернативы, и в дальнейшем оно будет развиваться в духе взаимной поддержки, уважения и доверия», заявил президент Украины.
В поздравлении Порошенко, адресованном польскому президенту Анджею Дуде, также говорится о том, что украинский президент желает польскому коллеге неисчерпаемой энергии, здоровья и свершений на благо Отечества.