Директор СТБ заступился за пророссийскую Ковальчук

Позиция телеведущей Аллы Ковальчук является проявлением права украинского гражданина на свободу слова. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Владимир Бородянский, генеральный директор СТБ.
Напомним, что ранее Ковальчук продемонстрировала пренебрежение к гимну Украины, а также отметила Новый год под речи российского президента Путина. «Неотъемлемым правом гражданина свободной страны является выражение собственного мнения. Такое фундаментальное право заложено в основе любой демократической страны, и именно такую страну мы с вами строим», написал Бородянский. По его мнению, любая фраза, звучащая на фоне обострения отношений между Россией и Украиной, может вызывать сильную боль.
«Мне действительно жаль, что своими действиями мы вызвали боль у какой-то части общества. Я приложу все усилия, чтобы в Украине, в нашем доме, больше никогда не вызывать подобного чувства», отметил директор СТБ. Однако пост Бородянского снова вызвал негодование пользователей, и они настоятельно посоветовали перевести Ковальчук на один из российских каналов, чтобы она «удивляла россиян своим кулинарным искусством».