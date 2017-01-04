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Директор СТБ заступился за пророссийскую Ковальчук

Директор СТБ заступился за пророссийскую Ковальчук
Позиция телеведущей Аллы Ковальчук является проявлением права украинского гражданина на свободу слова. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Владимир Бородянский, генеральный директор СТБ.

Напомним, что ранее Ковальчук продемонстрировала пренебрежение к гимну Украины, а также отметила Новый год под речи российского президента Путина. «Неотъемлемым правом гражданина свободной страны является выражение собственного мнения. Такое фундаментальное право заложено в основе любой демократической страны, и именно такую страну мы с вами строим», написал Бородянский. По его мнению, любая фраза, звучащая на фоне обострения отношений между Россией и Украиной, может вызывать сильную боль.

«Мне действительно жаль, что своими действиями мы вызвали боль у какой-то части общества. Я приложу все усилия, чтобы в Украине, в нашем доме, больше никогда не вызывать подобного чувства», отметил директор СТБ. Однако пост Бородянского снова вызвал негодование пользователей, и они настоятельно посоветовали перевести Ковальчук на один из российских каналов, чтобы она «удивляла россиян своим кулинарным искусством».
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