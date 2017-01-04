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Експерти спрогнозували курс гривні на 2017 рік

Експерти спрогнозували курс гривні на 2017 рік
У 2017 році ситуація з курсом гривні суттєво не зміниться. Курс української валюти як і раніше буде волатильним. Такий прогноз банкірів опублікували на сайті «Finclub», передає replyua.net.

«У новому 2017 році прогнозується значне покращення для української економіки. А це у свою чергу має позитивно позначитися на курсі національної валюти», - зазначила головний фінансовий аналітик «Альтбанку» Жиленко Наталія. Таку ж саму думку поділяють практично всі її колеги. Проте, в той самий час жоден з них не прогнозує ревальвації гривні. Оптимістичний прогноз курсу гривні для України визначається масштабом девальвації. «Чим менша девальвація, тим більш оптимістичний прогноз для України», - зазначає видання.

«На валютному ринку 2017 рік має розпочатися абсолютно спокійно. Наразі міжбанківський курс залишається в межах 26 – 26.5 гривень за 1 долар США. у обмінниках американську валюту можна розміняти за курсом 27 – 27.5 гривень», - зазначає керівник казначейства «Банку Кредит Дніпро» Курінний Олег. При цьому експерти зазначаються, що впродовж всього року гривню чекає волатильність. «На ринках можуть бути зміни, які пов’язані з сезонними особливостями щодо імпорту та експорту», - пояснюють банкіри.
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