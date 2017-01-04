Клімкін пояснив, коли буде скасовано санкції проти Росії

Голова зовнішньополітичного відомства України Павло Клімкін заявив, що говорити про скасування санкцій проти Російської Федерації можна лише після того, як вона виконає всі пункти Мінських домовленостей, а до того мова може йти лише про підсилення антиросійських обмежень. Про це він заявив у середу, 4-го січня, під час спільної прес-конференції з керівником ОБСЄ Себастьяном Курцом в Маріуполі, інформує replyua.net.
«Для України антиросійські санкції вкрай необхідні, оскільки це єдиний важіль, яким наша держава може керувати ситуацією з РФ щодо виконання Мінських домовленостей. У тому випадку, якщо Кремль почне виконувати пункти угод, то тоді можна буде говорити про початок процесу скасування санкцій проти РФ. Проте наразі ми бачимо те, що є: Росія не дотримується «Мінська», тому говорити про санкції можна лише з боку їхнього посилення», - заявив глава МЗС.
При тому Клімкін зазначив, що ідея щодо скасування санкцій проти Росії при умові виконання нею Мінських угод не являється чимось новим. «Може бути два варіанти: або РФ виконує вимоги домовленостей, і санкції знімаються, або вона не виконує угоди, і санкції посилюються, або навіть шукаються нові механізми впливу», - наголосив він.