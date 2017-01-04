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Эксперты разошлись во мнениях по ситуации на рынке недвижимости в 2017 году

Эксперты разошлись во мнениях по ситуации на рынке недвижимости в 2017 году
Прогнозы специалистов по недвижимости на 2017 год оказались совершенно разными, и эксперты разошлись во мнениях – кто-то считает, что на вторичном рынке цены резко возрастут, другие, наоборот, уверены, что стоимость квартир будет снижаться, сообщает replyua.net со ссылкой на UBR.

В прошлом году на вторичном рынке жилье подешевело примерно на 12 процентов, и сейчас квадратный метр стоит в среднем 1,1 тысячу долларов. По словам Андрея Гусельникова, вице-президента Лиги экспертов, на вторичном рынке цены уже стабилизировались, однако на протяжении этого года нужно ждать подорожания. Однако Александр Рубанов, генеральный директор консалтинговой компании Самсон, уверен, что цены продолжат снижаться.

«Для улучшения ситуации на вторичном рынке нет никаких предпосылок. Сейчас рынок находится в стагнации, и делать какие-то прогнозы просто бессмысленно. Доходы населения не растут, а сокращаются, спроса на жилье не будет. Более того, ни государство, ни банки не хотят стимулировать рынок, растут нагрузки на квадратные метры», подчеркнул эксперт.
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