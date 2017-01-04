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Статистика державного боргу України за минулий рік

Статистика державного боргу України за минулий рік
Загальний державний борг України за 2016 рік скоротився на 1.19% (на 810 мільйонів доларів США) до 67.540 мільярда доларів. Це випливає з даних, які були оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів, передає replyua.net.

Державний та гарантований державний борг наприкінці листопада минулого року становив 1 729 мільярда гривень, або 67.54 мільярда доларів. У порівнянні з попереднім місяцем цей борг скоротився на 0.81 мільярда доларів (з 1 743 мільярда гривень або 68.35 мільярда доларів). Сукупний розмір прямого державного боргу станом на кінець листопаду минулого року складав 1 464.55 мільярда гривень проти 1 476.6 мільярда гривень за попередній місяць. Станом на 1-ше січня цей борг скоротився до 1 334.3 мільярда.

В той самий час прямий зовнішній борг України зменшився на 0.77 відсотка (до 36.09 мільярда доларів на 280 мільйонів американських доларів). Прямий внутрішній борг в той самий час зменшився до 540.7 мільярда гривень на 1.6%. Гарантований державний борг станом на 30 листопада минулого року становив 264.3 мільярда гривень або 10.33 мільярда доларів США. Як повідомлялося, станом на кінець 2015 року загальний прямий держборг України становив 55.58 мільярда доларів.
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