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СБУ хоче заборонити Ле Пен в'їзд до України

СБУ хоче заборонити Ле Пен в'їзд до України
Служба безпеки України звернулася до МЗС у листовому форматі з проханням заборонити в’їзд до країни кандидату в президенти Франції від партії «Національний фронт» Мерін Ле Пен. Про це розповів керівник апарату глави СБУ Олександр Ткачук, пише видання «Укрінформ», передає replyua.net.

«У вівторок, 3-го січня 2017 року, Служба безпеки звернулася у листі до Міністерства закордонних справ. Я вважаю, що наша ініціатива буде підтримана, і вже можливо навіть сьогодні ми отримаємо позитивну відповідь у тому, що Мерін Ле Пен потрібно заборонити в’їздити на територію України у зв’язку з її заявами щодо анексії Криму», - зазначив він.

Він зауважив, що подібні заяви щодо територіальної цілісності суверенної держави мають нести відповідні наслідки, не зважаючи на те, що Ле Пен не являється офіційним представником французької влади. «Нажаль, на сьогоднішній день ми знаємо про декілька подібних випадків, коли іноземні політики дозволяються собі робити такі заяви щодо Криму. На нашу думку, такі висловлювання несуть загрозу територіальній цілісності та незалежності України», - додав Ткачук. Як відомо, раніше Мерін Ле Пен заявляла, що вона не бачить незаконності у референдумі, який під прицілами «зелених чоловічків» проводили у Криму 2014 року.
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