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Полторак розповів про військових ЗС РФ на Донбасі

Полторак розповів про військових ЗС РФ на Донбасі
На сьогоднішній день в зоні бойових дій на Донбасі знаходиться 5 тисяч кадрових військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації та 35 тисяч бойовиків-найманців. Про це розповів голова Міністерства оборони України Степан Полторак під час розмови з журналістами «5 каналу», передає replyua.net.

«На даний момент в зоні проведення антитерористичної операції було сформовано терористичне угрупування. На даний момент їх там близько 40 тисяч. З них 35 тисяч – бойовики та 5 тисяч – кадрові регулярні військові армії Російської Федерації», - розповів він. Крім того, за словами міністра оборони, на озброєнні у сепаратистів перебуває близько 600 одиниць дієздатних танків, 1300 БМП, 760 артилерійських систем, 300 одиниць реактивних систем залпового вогню. Полторак зазначив, що за минулий рік, згідно з підсумками міністерства, проросійські терористи понад 16 тисяч разів порушили режим припинення вогню. Як повідомлялося раніше, згідно заяви Степана Полторака, заняття силами антитерористичної операції нових позицій на Світлодарській дузі не можна розцінювати як порушення Мінських домовленостей, оскільки вони знаходяться на підконтрольній Україні території.
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