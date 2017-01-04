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Ткачук: запрет на въезд в Украину для Ле Пен могут объявить уже сегодня

Ткачук: запрет на въезд в Украину для Ле Пен могут объявить уже сегодня
Служба безопасности Украины направила сообщение в Министерство иностранных дел по поводу запрета на въезд на территорию Украины Марин Ле Пен, и надеется получить ответ уже сегодня, 4 января.

Как передает replyua.net, ссылаясь на 112 Украина, такое заявление некоторое время назад прозвучало от Александра Ткачука, руководителя аппарата главы СБУ. Ткачук подчеркнул, что уже сегодня от МИД Украины должен прийти ответ на это обращение. «Накануне, 3 января, Служба безопасности отправила соответствующее письмо в Министерство иностранных дел. Я считаю, что уже сегодня по этому вопросу может быть принято решение. Если придет положительный ответ, и МИД поддержит нашу инициативу в отношении госпожи Ле Пен, ей будет запрещен въезд на территорию Украины», отметил Ткачук.

Также, по его словам, это уже не первый случай, когда западные политики позволяют себе подобные высказывания. «По нашему мнению, эти высказывания противоречат интересам Украины. Заявление Ле Пен должно иметь последствия, однако этот политик не является представителем власти Франции», добавил он.
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