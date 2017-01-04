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Самолет «Мрия» установил мировой рекорд

Самолет «Мрия» установил мировой рекорд
Украинский самолет «Мрия» стал самым обсуждаемым в ушедшем году, и за его полетами следили сотни тысяч людей по всему миру, сообщает replyua.net со ссылкой на Tehnot. Стало известно, что за полетами «Мрии» пристально следили на Flightradar24 – трекинговом сервисе.

Самое большое число наблюдателей было зафиксировано, когда украинский самолет приземлялся в Перте. Также очень большая аудитория следила за полетом «Мрии» в ноябре прошлого года, когда самолет перевозил груз весом больше 180 тонн. Ан-225 «Мрия» является крупнейшим в мире грузовым самолетом. Он оборудован шестью мощными авиадвигателями. У «Мрии» имеются двухкилевое оперение и стреловидные крылья. Размеры грузовой кабины самолета впечатляют: ее ширина достигает 6,4 метров, длина – 43 метров, высота – 4,4 метров.

Грузовая кабина абсолютно герметична, благодаря чему транспортные возможности самолета значительно расширяются. Над грузовой кабиной «Мрии» располагается кабина для членов экипажа. Сменный экипаж грузового судна достигает шести человек. Кроме того, на борту также могут находиться еще 88 человек, которые сопровождают груз.
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