Новий керівник ОБСЄ розповів про плани роботи СММ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в майбутньому буде розширювати зону свого контролю по всій території Донецької та Луганської областей. Головна задача СММ буде полягати у контролі над припиненням бойових дій. Про це сьогодні, 4-го січня, у Маріуполі заявив новий керівник ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, передає replyua.net.
В той самий час він зауважив, що можливості моніторингової місії потрібно оцінювати реалістично. «Все, що стосується спостерігачів, прошу підходити до цього питання з розумінням, оскільки в ОБСЄ знаходиться 57 країн, які разом приймають рішення», - зазначив Курц, відповідаючи на питання кореспондента щодо можливості введення в зону бойових дій поліцейської збройної місії ОБСЄ.
Також він наголосив, що Спеціальна моніторингова місія буде робити все необхідне для максимальної ефективності своєї роботи. «Місія буде діяти по всій окупованій території. Її головна задача полягатиме у контролі над припиненням ведення бойових дій», - зазначив керівник ОБСЄ. За словами Курца, рішення СММ не достатньо для припинення війни. Потрібно, щоб відповідні рішення приймалися у Києві та Москві; тільки тоді робота буде давати дійсно позитивні результати.