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Украина станет успешной и преодолеет коррупцию через 10 лет

Украина станет успешной и преодолеет коррупцию через 10 лет
Активная деятельность представителей украинской общественности и финансовая поддержка со стороны западных партнеров поможет Украине спустя десять лет превратиться в государство с низкими показателями коррупции и развитой экономикой, благодаря чему у нее появится возможность стать кандидатом на членство в Евросоюзе. Как передает replyua.net, такую точку зрения для немецкого издания Die Zeit представил политический эксперт Андреас Умланд. По его утверждению, последние два года украинскому государству была предоставлена значительная поддержка, благодаря чему стране удалось стабилизироваться и стать на путь реформ несмотря на то, что в 2014 году события Евромайдана и аннексия Россией Крыма поставили страну на грань коллапса.

Умланд отмечет, что развала страны удалось избежать исключительно благодаря активной позиции представителей гражданского общества в Украине и активной финансовой поддержке ЕС и США. При этом эксперт констатировал медленность в процессе реформирования страны, но в политической и общественной жизни страны скандалов и обвинений стало больше, чем ранее. Андреас Умланд уверен, что постоянное обострение конфликтов в Киеве - это явное свидетельство глубины и постоянности изменений.
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