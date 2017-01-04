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В начале 2017 года борщовый набор снова подешевел

В начале 2017 года борщовый набор снова подешевел
Цены на овощи, входящие в так называемый борщовый набор, в начале этого года стали рекордно низкими за последние пять лет. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Шувар», в новогодние праздники цены продолжили снижение примерно на пять процентов, и быстрее всего дешевели свекла, морковь и капуста, а вот цены на репчатый лук не меняются уже несколько недель.

В период с 30 декабря по 3 января свекла, морковь и капуста подешевели на рынках Украины на 5-6 процентов. На площадке «Шувар», где идет торговля с автомобилей, накануне были зафиксированы рекордно низкие цены. Белокочанная капуста продавалась всего по две гривны за килограмм, свекла и морковь – по 2-2,5 гривны за кило. Цены на лук разнятся – все зависит от качества и размера овоща, однако дороже 3,5 гривен за килограмм лук никто не продает.

По словам экспертов, если цены приводить в эквиваленте евро, то они будут самыми низкими по всей Европе за несколько лет. Единственный овощ из набора, который незначительно подорожал, - картофель. Низкие цены на овощи обусловлены хорошим урожаем в 2016 году.
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