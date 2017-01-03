Україна наростила видобуток природного газу

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Компанія «Укртрансгаз» відзвітувалась про результати роботи у 2016 році, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів інтернет-порталу «Гордон».Так, відповідно до звіту, оприлюдненого «Укртрансгазом», власний видобуток в Україні зріс на півтора відсотки. Зокрема, у минулому році українські газовики змогли видобути двадцять мільярдів двісті мільйонів кубометрів блакитного палива. Для порівняння – у 2015 році обсяг видобутку становив дев’ятнадцять мільярдів дев’ятсот мільйонів кубометрів газу.У свою чергу, споживання газу скоротилось на чотири відсотки. Якщо ще у 2015 році українські споживачі використовували тридцять один мільярд чотириста мільйонів кубометрів блакитного палива, то у минулому році нам знадобилось тридцять мільярдів триста мільйонів кубічних метрів газу. Відтак, у 2016 році Україні довелось закупити одинадцять мільярдів кубометрів газу. При цьому, через українську газотранспортну систему було переміщено до європейських споживачів вісімдесят два мільярди вісімсот мільйонів кубометрів газу, що перевищило показник 2015 року на двадцять три відсотки. Нагадаємо, раніше «Укратрансгаз» відзвітувався, що в українських газових сховищах станом на перше січня містилось майже дванадцять мільярдів кубометрів газу.