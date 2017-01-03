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Дружина потерпілого розповіла, як поклала Пашинського на землю (ВІДЕО)

Дружина потерпілого розповіла, як поклала Пашинського на землю (ВІДЕО)
Дружина потерпілого В’ячеслава Хімікуса, якого напередодні Нового року до лікарні з вогнепальним пораненням стегна «відправив» народний депутат від фракції «Народний фронт» Сергій Пашинський, після прибуття на місце події погрожувала стрілку пневматичним пістолетом. Про це розповів потерпілий Хімікус під час розмови з кореспондентом у лікарні, передає replyua.net.

За словами потерпілого, після того, як його дружина Ольга прибула на місце пригоди, вона побачила, як її чоловік лежить на землі з простреленою ногою а Пашинський тримає його на прицілі. «Буду говорити як було. Коли під’їхала дружина, вона дістала пневмат, який лежить у мене в автомобілі. Вона вилетіла, побачила всю цю картину, як той стоїть наді мною з пушкою. Не довго думаючи, вона поклала його рядом біля мене», - розповів чоловік. При цьому він зауважив, що пістолет був незарядженим. Крім того, за словами самої дружини В’ячеслава, коли нардеп побачив зброю, він присів та склав руки за головою. «Коли він присів то сказав: «Дура, я просто хочу зупинити кровотечу». Після цього заявив: «У мене бойовий». Потім я зробила крок вперед і вигукнула нерозбірливо: «стріляй!». В той самий час його дружина на це ніяк не відреагувала. На її обличчі була лише надмірність», - розповіла дружина Ольга.

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