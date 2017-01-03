ГПУ здивувала своїм ставленням до зустрічі Кононенка та Злочевського

Генеральна прокуратура України не знайшла для себе жодного інтересу у зустрічі народного депутата Кононенка Ігоря та колишнього керівника Міністерства екології Злочевським Миколою. Всі провадження проти екс-міністра було закрито. Про це свідчить відповідь ГПУ на запит видання «УП», передає replyua.net.
«Всі відомості, які вказуються у запиті, стосовно можливої неформальної зустрічі народного депутата Ігоря Кононенка з колишній міністром екології Злочевським у віденському ресторані ніяк не стосуються суті розслідування кримінального провадження проти Злочевського. В рамках кримінального провадження не досліджується», - йдеться у відповіді Генпрокуратури.
В той самий час у відповіді прокуратура не вказала, чи відома їм взагалі тема та суть розмови між Кононенком та Злочевським. Також немає інформації про те, чи допитували нардепа після даної зустрічі. Проте у повідомленні вказали, що всі провадження щодо розслідування епізодів по яких проходять компанії Злочевського, закриті. Даною справою займався Департамент з особливо важливих справ з питань економіки ГПУ, який ще називають департаментом Кононенка-Грановського. Як відомо, з серпня 2014 року ГПУ розслідувала справу за підозрою Злочевського у відмиванні грошей.