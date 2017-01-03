Запасов газа в хранилищах Украины становится меньше

По состоянию на 31 декабря 2016 года в хранилищах Украины оставалось 11 миллиардов 992 миллиона кубометров газа, сообщает replyua.net со ссылкой на данные Укртрансгаза.
С начала отопительного сезона из газохранилищ было отобрано два миллиарда 739 миллионов кубометров топлива, и запасы сократились на 18,6 процентов. Нужно отметить и то, что сейчас в хранилищах примерно на 14 процентов газа меньше, чем в начале прошлого года. По состоянию на начало января 2016 года в хранилищах было 13 миллиардов 995 миллионов кубометров. В ноябре из ПХГ было отобрано 909 миллионов кубометров, в декабре – 1 миллиард 568 миллионов. В последний день прошлого года было отобрано больше 42 миллионов кубометров. По последним подсчетам, суммарный отбор газа в 2016 году превысил его закачку на два миллиарда кубометров.
Наибольший отбор в прошлом году был зафиксирован в январе – порядка 93 миллионов кубометров ежедневно, или 2 миллиарда 883 миллиона кубометров за месяц. По прогнозам экспертов, оставшихся запасов Украине хватит до конца отопительного сезона даже при условии, если этой зимой будут сильные морозы.