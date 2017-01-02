Казанський назвав основний пріоритет для України у поточному році

Журналіст Денис Казанський на власній сторінці в Фейсбук розповів що саме, на його думку, має стати основним напрямком роботи українців у 2017 році, - про це інформує replyua.net.
Так, журналіст зауважує, що на стику двох років люди традиційно підбивають підсумки і визначають вектор діяльності на наступний рік. За словами Казанського, одна з найбільш важливих реформ, яку він бачить на горизонті 2017 року – проект радикального підвищення енергоефективності. Журналіст наголошує, що, будучи політиком, першим пунктом своєї передвиборної програми він би назвав встановлення лічильників тепла і утеплення багатоквартирних будинків. Вже за кілька років активної роботи нашу державу було б не впізнати!
Казанський зазначає, що раніше до проблем енергоефективності він ставився так само як і більшість населення України - доволі скептично. Але з моменту переїзду до новобудови, де стіни утеплено, а на всі ресурси встановлено лічильники, журналіст зрозумів, що енергоефективність – не абстракція, а реальний спосіб економії. Наприклад, Казанський поділився ціною комунальних послуг: опалення за листопад обійшлося у сто вісім гривень. Але ж є люди, які платять за таку ж послугу по півтори тисячі на місяць! Задумайтесь, яких втрат ми зазнаємо у масштабі всієї держави, - наголошує журналіст.