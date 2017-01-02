Українців попереджають про складнощі з рейсами в ОАЕ

Всі громадяни України, які збираються відвідати ОАЕ, були попереджені про можливі скасування чи затримання рейсів у ОАЕ. При цьому українців попереджають про тривалий час очікування наступних рейсів. Про це у понеділок повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України, передає replyua.net.
«У зв’язку з несприятливими погодними умовами (сильний туман) у аеропортах міста Дубай та Шарджа було скасовано чи перенесено велику кількість рейсів різних авіакомпаній. За попередньою оцінкою Національного центру сейсмології та метеорології ОАЕ, наразі існує велика ймовірність того, що такі погодні умови протримаються ще декілька днів», - зазначається у інформаційному листі.
При цьому посольство України в ОАЕ поставило до відома про це Міністерство інфраструктури, аеропорти «Одеса», «Київ» та «Бориспіль». Також про це до відома були поставлені і представництва авіакомпаній в Україні: «МАУ», «Fly Dubai» та «Air Arabia». Як повідомлялося раніше, 31-го грудня минулого року з аеропортів в ОАЕ не могли вилетіти декілька сотень українських туристів. Авіакомпанії пояснили, що це спричинено несприятливими погодними умовами.