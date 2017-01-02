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Огризко розповів про загрозу для України з боку Білорусі

Огризко розповів про загрозу для України з боку Білорусі
На сьогоднішній день Російська Федерація продовжує нарощувати свою бойову міць на території Білорусі, а це означає, що фактично північний кордон України знаходиться під такою самою небезпекою, як і східний. Про це під час розмови з журналістами розповів колишній керівник Міністерства закордонних справ України Огризко Володимир, інформує replyua.net.

«Думати про те, що ми захищені як і з західного, так і з північного кордону України не можна. Лідер білоруського народу навряд зможе відмовити своєму російському другу у тому випадку, якщо другий вирішить атакувати Україну з північної сторони», - вважає він. За його словами, Україні варто починати думати за оборону не лише східної частини, а й північної, оскільки «ніхто не знає, коли російському вождю прийде в голову розгорнути повномасштабні бойові дії по всій території України».

«Північний кордон для України являється дуже важливим в питанні стратегії та комунікації. Тому його потрібно оберігати», - зазначив Огризко. Раніше зазначалося, що російський президент Володимир Путін спочатку готував сценарій розвитку подій в Сирії для України, але все такий вирішив застосувати його не по призначенню. Як відомо, вже протягом кількох тижнів ситуація в зоні АТО залишається напруженою.
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