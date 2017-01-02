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Маккейн: в 2017-м Украина победит захватчиков и отправит их домой

Маккейн: в 2017-м Украина победит захватчиков и отправит их домой
Американская сторона просто обязана обеспечить Украинское государство всей возможной поддержкой, - оружием и проведением общих учений, о чем журналистам, после того как поздравил бойцов АТО на Донбассе, заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн.

Как передает replyua.net, Маккейн сказал: «Российской Федерации верить нельзя, она нарушит любое соглашение, как уже в свое время она сделала это с договоренностями, подписанными в Будапеште». Республиканец, в ходе поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым, отдал благодарность военным на командном пункте в районе Широкино, так как те несут в настоящее время службу и находятся вдали от своих домов и родных.

В это же время американец отметил важность сотрудничества Украинского государства и Соединенных Штатов Америки, чтобы наша страна могла обеспечить защиту собственных границ. Маккейн сказал: «Уже скоро, в 2017-м Украина сможет одержать победу над захватчиками и отправить их в те места, откуда они вели наступление. А лично Путину скажу, что никогда в жизни ему не удастся оставить Украину вне свободы и независимости». Напоследок сенатор заявил украинским бойцам: «За что боритесь вы, за то боремся и мы».
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