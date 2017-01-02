Журналист: то, что мы вошли в этот год с визами, – на 99% вина ЕС, а не Порошенко

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Вопрос «безвиза» стал ключевым в наших отношениях с ЕС, и это можно объяснить двумя факторами: ассоциацию мы подписали, а безвизовый режим нам обещали, но до сих пор не предоставили. Своими рассуждениями относительно затягивания процедуры «безвиза» поделился журналист «Европейской правды» Сергей Сидоренко.«Через заявления украинских и европейских чиновников в минувшем году, были созданы обещания, которые были нереалистичными. В начале года были основания полагать, что «безвиз» заработает в течение года, но уже летом стало понятно, что, что-то не так. То есть мы сами создавали почву для того, чтобы потом разочароваться. Кроме того, ЕС не спешил выполнять свои обещания», – отметил Сергей Сидоренко.По его словам, то, что мы вошли в этот год с визами – на 99%, вина ЕС, а не власти. ЕС говорит о процедурах, которые у них есть. Мы действительно застряли в процедурах, но они были продлены из-за того, что ЕС боится отменять визы украинцам. Это не связано с действиями украинской власти, но связано с мигрантским кризисом, с которым ЕС столкнулся в прошлом году.«Безвизовый режим для Украины блокируют, прежде всего, Франция, Бельгия и Германия. Если можно говорить о присутствии украинских эмигрантов в Германии, хотя и очень незначительно, то во Франции и Бельгии украинцев среди мигрантов практически нет. Они боятся не этого. Они просто не дают своим политикам-популистам говорить: вот, открыли «безвиз» еще одной стране. Именно поэтому ЕС открыл изящную, но неприятную для нас процедуру, привязав безвизовый режим к прекращению безвизового режима. В этой процедуре они застряли, не могли ее согласовать. Мы на это влиять не могли, хотя и выполнили все взятые на себя обязательства», – резюмировал журналист.