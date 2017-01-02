Світоліна вдало почала новий сезон

Перша ракетка України Еліна Світоліна вдало розпочала новий тенісний сезон. Вона здолала пуерторіканку Моніку Пьюіг на супертурнірі в Австралії. Наша співвітчизниця виграла 1 мільйон доларів. Як повідомляє replyua.net, українській тенісистці знадобилося дещо більше однієї години для того, щоб обіграти свою опонентку за два сети.
Рахунок був двічі однаковий: 6:3 та 6:3. За цей час Світоліна зробила дві подачі на виліт, але при цьому допустила відразу шість подвійних помилок. Проте це не завадило їй отримати перемогу з значним відривом від своєї суперниці. Гра була досить напруженою як емоційно, так і фізично. Світоліна показала чи не найкращу гру за всю історію своєї кар’єри. Наразі наша спортсменка, за оцінками експертів, знаходиться у найкращій своїй фізичній формі та готова до нових перемог. Наступна гра українки відбудеться незабаром. Їй потрібно буде здолати американку Шелбі Роджерс, яка наразі займає 32-ге місце у рейтингу Жіночої тенісної асоціації. Наразі українська тенісистка святкує свою перемогу та готується до наступних ігор. Як повідомлялося раніше, колишня перша ракетка світу Ганна Іванович прийняла рішення завершити свою спортивну кар’єру.