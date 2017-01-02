У Порошенка розповіли про переговори з агресором

Українська влада підтримує зв'язок з Москвою виключно в рамках «нормандського формату» та трьохсторонніх переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі (Мінські домовленості). Про це розповів заступник керівника Адміністрації президента України Єлісєєв Костянтин, інформує replyua.net.
«Наразі в повному обсязі працює «нормандський формат». Україна, Франція, Німеччина та Російська Федерація ведуть регулярні переговори. В рамках даного формату контакти проходять на всіх рівняв, в тому числі і на рівні дипломатії та Міністерств закордонних справ. Також ми маємо Тристоронню контактну групу. Наразі її робота продовжується у Мінську», - зазначив він. В той самий час Єлісєєв розповів, що крім вищезазначених способів комунікації є також і прямі канали. «Наразі такі канали не використовуються, оскільки нам вистачає того, чим ми користуємося. Проте, в разі необхідності вони будуть задіяні», - додав представник АП. Як повідомлялося раніше, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука спрогнозував, що у наступному році Україні на власних вимогах вдасться повернути окуповану частину сходу держави. Він переконаний, що Росії Донбас не цікавий.