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Работа сайта EX.ua возобновлена на новом домене

Работа сайта EX.ua возобновлена на новом домене
На странице популярного сайта обмена данными EX.ua появилась информация о восстановлении его работы на новом домене FEX.net, сообщает replyua.net. В сообщении отмечается, что реализация данного домена происходила на совершенно новой технологии платформы, что сделает пользование им более удобным. В пресс-службе компании пообещали, что у пользователей, ранее зарегистрировавших почтовые ящики EX.UA, будет возможность получить дополнительное расширение, но уже на домене FEX.NET. При этом логин и пароль доступа будет тем же, что и ранее.

По информации экспертов, участвующих в разработке обменника файлами, сейчас пользователи могут воспользоваться анонимным обменом файлами, причем формат и размер файла не имеют никакого значения. Файлы можно в автоматическом режиме конвертировать для дальнейшего просмотра или проигрывания. К тому же, уже запущена система, которая информирует пользователя о том, сколько времени может быть использован файл. Наконец, можно пользоваться почтой @fex.net. В будущем предполагается расширение функционала портала. За хранение одного терабайта информации в месяц установлена цена 1 доллар, причем это касается первых ста тысяч пользователей в Украине.
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