Тука розповів, коли Україна поверне Донбас

Заступник керівника Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та переміщених осіб Георгій Тука вважає, що в наступному році Україні все таки вдасться повернути свій Донбас. Про це він заявив у коментарі виданню «Новое время», передає replyua.net.
«Я з цього приводу маю дуже оптимістичні очікування. Вже до середини 2018 року Україна поверне Донбас», - сказав Тука. В той самий час він нагадав, що на сьогоднішній день Російська Федерація готова повернути окуповану частину Східної України, але лише на своїх умовах. «Але я не сумніваюся, що Україна зможе взяти ініціативу у свої руки та встановлювати власні умови, реалізовувати свій план з повернення окупованого Донбасу. Я дуже сподіваюся, що це відбудеться вже у наступному році», - зазначив Тука.
Також заступник міністра наголосив, що для України дуже важливо зберегти підтримку від Європейського союзу та Сполучених Штатів. Він вважає, що Росія не бачить Донбас у своєму складі і про це свідчить ряд деяких чинників. «Ми бачимо, як Донбас намагаються знищити. З нього витягають всі останні соки. Натомість у Криму зовсім інша ситуація. Тут ми бачимо зовсім іншу політику Кремля. Росія інвестує велику кошти в розвиток інфраструктури. І саме в цьому велика різниця між двома окупованими територіями», - зауважив Тука.