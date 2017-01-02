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Тодуров: из-за безответственности Супрун в Украине гибнет больше граждан, чем на войне

Тодуров: из-за безответственности Супрун в Украине гибнет больше граждан, чем на войне
Борис Тодуров, директор Института сердца МОЗ Украины, обвиняет Ульяну Супрун в халатности, безответственности и в провале всех реформ, передает replyua.net со ссылкой на Вести. По словам кардиохирурга, с тех пор, как Супрун назначили на высокую должность, в Министерстве здравоохранения не произошло ничего хорошего – из-за этой дамы прослеживаются непродуманность заявлений, безответственность и авантюризм.

«Она хоть понимает свою ответственность, в том числе и уголовную, за халатное отношение к обязанностям? Программа по заболеваниям сердца и сосудов предусматривала закупку материалов на 364 миллиона гривен. Эти материалы помогли бы спасти жизни тысячам пациентов. Закупка не была проведена», заявил Тодуров. «Со всей ответственностью я заявляю – халатность Супрун забрала намного больше жизней украинских граждан, нежели война на Донбассе. И нужно отметить, что у нашего Минздрава большие проблемы не только с этой программой», подчеркнул кардиохирург.

Помнится, Супрун собиралась лечить рак с помощью профилактики. Ваш заместитель заблокировал работу Института сердца. Вы глумитесь над людьми. Вы отказали нам в программе «искусственное сердце», отметил Тодуров.
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