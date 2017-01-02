У Молдові скасували обмеження на імпорт деяких українських продуктів

З 1-го січня 2017 року Республіка Молдова скасувала введені раніше обмеження на імпорт українського м’яса, молока та цементу. Про це у понеділок, 2-го січня, повідомляє видання «Укрінформ», передає replyua.net.
«Домовленість в рамках даного питання було досягнуто ще у листопаді минулого року під час засідання в Кишиневі українсько-молдовського міждержавного комітету з економічної співпраці», - зазначається у повідомленні. Заступник прем’єр-міністра та міністр економіки Молдови Октавіан Калмик заявляв про те, що починаючи з 1-го січня 2017 року Молдова не буде продовжувати обмеження на імпорт з України молочної та м’ясної продукції. Це також стосувалося і цементу.
В той самий час міністр зауважив, що Молдова буде шукати інші шляхи для стимулювання збільшення кількості власної м’ясомолочної продукції. Як повідомлялося раніше, навесні 2016 року Республіка Молдова ввела обмеження на імпорт молока, м’яса та цементу з України з метою підтримки власного виробництва. Однак цей захід не оправдав себе. Також повідомлялося, що 23-го грудня минулого року відбулася інавгурація нового президента Молдови Ігоря Додона. Зазначалося, що Додон являється політиком з проросійською позицією.