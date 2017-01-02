Пользователи Интернета рассказали, как глава МВД прикрыл Пашинского

Пользователь микроблога Twitter Михаил Голуб на своей странице написал, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков защитил нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского после того, как с последним за несколько часов до наступления 2017 года произошел инцидент, передает replyua.net. Отмечается, что непосредственно после данного инцидента официальный сайт ведомства опубликовал информацию о произошедшей стрельбе. При этом были изложены не сухие факты, а именно версия Сергея Пашинского. Интернет-аудитория отмечает, что очень хорошо, когда в правоохранительных органах есть знакомые, так как в таком случае стоит ожидать заявления, что будет возбуждено дело за превышенные меры оборонительного характера, а сайт МВД сразу укажет не факты, а версию соратника Арсена Авакова по партии. Некоторые пользователи иронически добавили, что Пашинский еще сможет получить звание «героя» с соответствующей наградой.
Напомним, что согласно версии Сергея Пашинского, в канун Нового года неизвестный злоумышленник в нетрезвом состоянии, используя бутылку, нанес ему удар по голове. В связи с этим депутат вынужденно выстрелил ему в ногу, после чего вызвал полицейских и медиков.