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В Украине установлены новые размеры пособий по безработице

В Украине установлены новые размеры пособий по безработице
Согласно документам, зарегистрированным 30 ноября прошлого года, с 1 января 2017 года установлены новые размеры пособий по безработице в Украине, передает replyua.net со ссылкой на ЛИГА.

Минимальные размеры пособий были утверждены постановлением Фонда общеобязательного социального страхования на случай статуса «безработный». Согласно новому постановлению, минимальный размер пособий теперь будет достигать 544 гривен для застрахованных граждан, стаж которых не достигает шести месяцев, а также для других лиц, которые указаны в статье 22 части второй Закона об общеобязательном социальном страховании на случай потери работы. Для безработных лиц, трудовой стаж которых превышает шесть месяцев, пособие по безработице будет составлять 1160 гривен – эти правила указаны в статье 22 части первой.

Напомним, что ранее пособие по безработице в Украине достигало 544 гривен и 80 процентов от прожиточного минимума для всех трудоспособных граждан соответственно для этих категорий. Нужно отметить, что число безработных в нашей стране не сокращается, более того, растет число тех, кто работает неофициально.
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