Некоторые города Украины не успели принять бюджет на 2017 год

Областные бюджеты необходимо было принять еще до 25 декабря, однако шесть областей Украины так и не сделали этого, информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня. Речь идет о Черновцах, Хмельницком, Ровно, Херсоне, Полтаве и Луцке.
Из всех украинских областных центров лишь Сумы успели принять бюджет согласно всем правилам и на должном уровне. По словам Анатолия Бойко, координатора Общественного партнерства «За прозрачные местные бюджеты», бюджетный процесс в Сумах проходил по всем правилам, чего не скажешь о тридцати других населенных пунктах, которые охватил мониторинг. «В Сумах бюджет определяли с соблюдением всех формальных требований, а также с привлечением общественности. В других городах все процессы проходили с нарушениями, и эти населенные пункты получили лишь средний балл прозрачности», заявил Бойко.
Власти Полтавы, между тем, вообще не могут ответить на вопрос, когда будет принят бюджет. Похожая ситуация складывается в Луцке. В этих городах не называют конкретных сроков и заявляют о том, что будут финансировать расходы согласно бюджету прошлого года.