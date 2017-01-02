валюта
СпецтемаУ России возникли большие проблемы из-за Крыма

Некоторые города Украины не успели принять бюджет на 2017 год

Некоторые города Украины не успели принять бюджет на 2017 год
Областные бюджеты необходимо было принять еще до 25 декабря, однако шесть областей Украины так и не сделали этого, информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня. Речь идет о Черновцах, Хмельницком, Ровно, Херсоне, Полтаве и Луцке.

Из всех украинских областных центров лишь Сумы успели принять бюджет согласно всем правилам и на должном уровне. По словам Анатолия Бойко, координатора Общественного партнерства «За прозрачные местные бюджеты», бюджетный процесс в Сумах проходил по всем правилам, чего не скажешь о тридцати других населенных пунктах, которые охватил мониторинг. «В Сумах бюджет определяли с соблюдением всех формальных требований, а также с привлечением общественности. В других городах все процессы проходили с нарушениями, и эти населенные пункты получили лишь средний балл прозрачности», заявил Бойко.

Власти Полтавы, между тем, вообще не могут ответить на вопрос, когда будет принят бюджет. Похожая ситуация складывается в Луцке. В этих городах не называют конкретных сроков и заявляют о том, что будут финансировать расходы согласно бюджету прошлого года.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У России возникли большие проблемы из-за Крыма
Важное за сутки

Последние новости

Аркадій Поважний: Гоголівський Вакула це копія деяких українців

Тодуров: из-за безответственности Супрун в Украине гибнет больше граждан, чем на войне

У Молдові скасували обмеження на імпорт деяких українських продуктів

Власти Молдовы заявили о снятии ограничений на торговлю с Украиной

КНДР завершує розробку міжконтинентальної ракети

Виталий Кличко провалил еще одно обещание

Пользователи Интернета рассказали, как глава МВД прикрыл Пашинского

В Украине установлены новые размеры пособий по безработице

Євген Магда: У 2017 році Україна опинилася в ситуації, коли треба йти ва-банк

В Нью-Йорке состоялась акция в поддержку Олега Сенцова

Некоторые города Украины не успели принять бюджет на 2017 год

Российский флот планируют усилить мощным оружием

Блогер о новогоднем обращении президента: взвешенный и хороший ролик, красивая речь от сердца

В Украину идут сильные морозы и мощный арктический циклон

Ученые спрогнозировали, какой будет жизнь на Земле через тысячу лет

Трамп не откажется от ведения аккаунта в Твиттере после инаугурации

Власти Турции озвучили новые подробности теракта в Стамбуле

Брэд Питт рассказал о худших новогодних праздниках за всю жизнь

Пономарь: новостей немного, но они очень важные

На Рождество в Украине ожидается резкое похолодание

 Новости за день