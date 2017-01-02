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На Рождество в Украине ожидается резкое похолодание

На Рождество в Украине ожидается резкое похолодание
В течение первой недели 2017 года на всей территории Украины ожидается несущественное колебание температурного режима, но уже 6 января предполагается прохождение в страну арктической воздушной массы. Как передает replyua.net, такая информация размещена на странице известного синоптика Натальи Диденко в Facebook. Она, в частности, прогнозирует морозную погоду на рождественские праздники в Украине, причем морозы будут от умеренных значений до достаточно сильных: снижение температуры может колебаться в пределах 12 – 18 градусов мороза. Наталья Диденко подчеркнула, что столбики термометра опустятся до -20 вначале в западной части Украины, а 8 и 9 января морозы распространятся и на северную часть страны. К тому же, в канун Рождества в северных, западных и южных регионах ожидаются небольшие осадки в виде снега. Аналогичная ситуация ожидается и в Киеве.

Согласно информации синоптика, резкое похолодание жители украинской столицы ощутят уже в пятницу, 6 января: тогда ожидается снижение температуры до 15 градусов с отметкой «минус», ожидается снегопад небольшой интенсивности. При этом Диденко констатировала тенденцию: если на Рождество по новому стилю в Украине погода теплая, то по старому стилю будет холодно, и наоборот.
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