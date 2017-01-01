В Украине милицейская символика стала недействительной

На территории всего Украинского государства с первого дня нового года (2017-го) вся символика такого правоохранительного органа как милиция (сейчас уже НПУ) потеряла свою силу, то есть стала ненастоящей. Как информирует replyua.net, такие порядки были прописаны в проекте закона о Нацполиции.
Согласно положению 17, восемнадцать завершающих и таких, которые переходят пунктов закона, сотрудники Нацполиции Украины имели право до 31 декабря минувшего года применять символику старой милиции, - эмблемы МВД и милиции, логотипы и штампы, а также удостоверения. Кроме того стражам порядка можно было согласно с законом ношения и применение формы, которая была создана для сотрудников старой милиции. Но с сегодняшнего дня, 1 января 2017 года, работающий в Нацполиции сотрудник обязан носить новое соответственное обмундирование, а также обязательно иметь с собой подтверждающий личность жетон и удостоверение сотрудника НПУ.
Напомним, ранее вчера издание Finance.ua сообщало, что в Украине было заново создано подразделение дорожной полиции, которое должно будет осуществлять аналогичные ГАИ функции. По информации издания, такой отдел начнет свою работу в стране уже в 2017 году. Первоначально патрули будут работать в столице Украинского государства, а уже после и на дорогах всей Украины.