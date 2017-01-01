Е-декларирование в Украине: началась вторая волна оформления деклараций

С первого дня 2017 года в Украинском государстве стартовала 2-я часть оформления деклараций электронного типа, которая будет продолжаться до 1 числа апреля месяца 2017-го. Это предусмотрено украинским законодательством о профилактике коррупции в стране. Как информирует replyua.net лица, которые были поставлены выполнять функции местного самоуправления, будут обязаны оформить е-декларации в указанный период.
О своем владении, в том числе финансовом, отчет обязаны дать председатели отделов образования областных, а также городских (Севастополь и Киев), и райгосадминистраций, управляющие учебными учреждениями, форма собственности в которых коммунальная или государственная, и те, кто замещают их на этих постах, кому поручили должностные полномочия на постоянной основе осуществлять функции организационно-распорядительного или же административно-хозяйственного направления.
Насколько известно, если вышеуказанные сотрудник временно исполняет свои обязанности, то есть на время отсутствия руководителя отдела в отчетном периоде, это освобождает его от обязанности подавать электронную декларацию о своем имуществе. Напомним, что в Украине такая система электронных деклараций работает с первого дня осени 2016 года.