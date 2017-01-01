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Украинский актер, который называет российских коллег «гнидами», не против сыграть Путина или Януковича

Украинский актер, который называет российских коллег «гнидами», не против сыграть Путина или Януковича
Известный украинский актер Алексей Вертинский в эфире одной из радиостанций рассказал, почему считает своих российских коллег «гнидами» и вполне допускает сыграть в кино президента РФ Владимира Путина или же президента-беглеца Виктора Януковича.

По словам Алексея Вертинского, он не жалеет, что назвал таких телезвезд соседней страны, как Безруков и даже «патриарх» кино Табаков «гнидами». «Если бы не было войны, я, вполне допускаю, об их существовании не стал бы и вспоминать, но, если они вылизывают «все твои трещинки» у этого своего «обожаемого президента», а он – преступник, и они закрывают лаза на это, то смолчать невозможно. Не убий, не укради – для них простые слова, не имеют никакого абсолютно существенного значения. Они просто ничтожества. Жаль только, что для многих людей они ли иконами кинематографа», – прокомментировал актер.

В то же время Вертинский вполне допускает возможность сыграть в кино или театре роль Владимира Путина или Виктора Януковича. «Такого, как Путин интересно было бы сыграть. С ролью Януковича тоже бы проблем не возникло. Ну, это было бы смешно. Мне кажется, Януковича сыграл бы легко. Все, что глупо – оно, как-то, не требует каких-либо усилий», – отметил Алексей Вертинский.
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