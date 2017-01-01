Украинский актер, который называет российских коллег «гнидами», не против сыграть Путина или Януковича

Известный украинский актер Алексей Вертинский в эфире одной из радиостанций рассказал, почему считает своих российских коллег «гнидами» и вполне допускает сыграть в кино президента РФ Владимира Путина или же президента-беглеца Виктора Януковича.
По словам Алексея Вертинского, он не жалеет, что назвал таких телезвезд соседней страны, как Безруков и даже «патриарх» кино Табаков «гнидами». «Если бы не было войны, я, вполне допускаю, об их существовании не стал бы и вспоминать, но, если они вылизывают «все твои трещинки» у этого своего «обожаемого президента», а он – преступник, и они закрывают лаза на это, то смолчать невозможно. Не убий, не укради – для них простые слова, не имеют никакого абсолютно существенного значения. Они просто ничтожества. Жаль только, что для многих людей они ли иконами кинематографа», – прокомментировал актер.
В то же время Вертинский вполне допускает возможность сыграть в кино или театре роль Владимира Путина или Виктора Януковича. «Такого, как Путин интересно было бы сыграть. С ролью Януковича тоже бы проблем не возникло. Ну, это было бы смешно. Мне кажется, Януковича сыграл бы легко. Все, что глупо – оно, как-то, не требует каких-либо усилий», – отметил Алексей Вертинский.