В Нацполиции сообщили делали о напавшем на Пашинского

Николай Жукович, являющийся спикером Национальной полиции в столичной области, заявил, что полицейским удалось узнать о том, что преступник, напавший накануне на нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского, в свое время уже прибегал к подобным действиям, передает replyua.net. Отмечается, что полицейскими уже расследуется против злоумышленника несколько уголовных производств. По словам Жуковича, в настоящее время совершившего нападение доставили в медицинское учреждение. Особый акцент спикер Нацполиции сделал на том, что Сергей Пашинский, после совершенного выстрела в мужчину, напавшего на него, снял собственный ремень, которым перевязал ногу пострадавшего с целью остановки кровотечения. Помимо этого, Жукович подчеркнул, что оружие, с которого нардеп совершил выстрел по своему обидчику, прошло соответствующую регистрацию.
Как уже сообщалось, в канун Нового года в пригороде украинской столице на Сергея Пашинского было совершено нападение. Об этом сам политик написал на своей странице в Facebook. В пресс-службе полиции сообщили, что использование депутатом оружия было вынужденным шагом для самозащиты.