валюта
СпецтемаЧерговий ніж у спину: Туреччина зробила українській армії подарунок

В Нацполиции сообщили делали о напавшем на Пашинского

В Нацполиции сообщили делали о напавшем на Пашинского
Николай Жукович, являющийся спикером Национальной полиции в столичной области, заявил, что полицейским удалось узнать о том, что преступник, напавший накануне на нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского, в свое время уже прибегал к подобным действиям, передает replyua.net. Отмечается, что полицейскими уже расследуется против злоумышленника несколько уголовных производств. По словам Жуковича, в настоящее время совершившего нападение доставили в медицинское учреждение. Особый акцент спикер Нацполиции сделал на том, что Сергей Пашинский, после совершенного выстрела в мужчину, напавшего на него, снял собственный ремень, которым перевязал ногу пострадавшего с целью остановки кровотечения. Помимо этого, Жукович подчеркнул, что оружие, с которого нардеп совершил выстрел по своему обидчику, прошло соответствующую регистрацию.

Как уже сообщалось, в канун Нового года в пригороде украинской столице на Сергея Пашинского было совершено нападение. Об этом сам политик написал на своей странице в Facebook. В пресс-службе полиции сообщили, что использование депутатом оружия было вынужденным шагом для самозащиты.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У России возникли большие проблемы из-за Крыма
Важное за сутки
31 дек 2016
16287

Блогер: Порошенко закрив рота всім критикам, відправившись вітати з Новим роком хлопців на «передку»

Деякі блогери і журналісти сьогодні почали розповідати про те, що президент України Петро Порошенко записав заздалегідь своє новорічне звернення до українського народу і, напевне, рвонув до своєї

31 дек 2016
8676

Блогер пояснив, чому Путін не вислав американських дипломатів у відповідь

Олександр Коваленко у своєму особистому блозі на Фейсбук пояснює, чому безпрецедентний крок з видворенням тридцяти п’яти російських дипломатів не знайшов гідної відповіді в Російській Федерації, -

Последние новости

Северная Корея готовится к новым запускам ракет и военным испытаниям

Е-декларирование в Украине: началась вторая волна оформления деклараций

Эрдоган сделал заявление в связи с терактом в новогоднюю ночь

Блогер: непопулярна думка з приводу стрілянини з нардепом Пашинським

Пономарь: первый день нового года радует позитивными новостями

Рабинович: з Путіна такий юрист, як з мене – прима-балерина

Муждабаев: я абсолютно точно уверен в том, кому это выгодно

Украинский актер, который называет российских коллег «гнидами», не против сыграть Путина или Януковича

Ейдман: сподіваюсь, каденція Трампа вже скоро закінчиться імпічментом

Поліція Кельна провела масштабну операцію

Сазонов: момент, когда русский мир беспомощен и жалок

Ляшко відвідав столичний вокзал, щоб нагодувати безпритульних

В Нацполиции сообщили делали о напавшем на Пашинского

Блогер порівняв нещодавній інцидент з Пашинським та вбивство у 2009 році

Вислані російські дипломати вже летять з США додому

Перед Новим роком українець збив на смерть двох дівчат у Польщі

В Администрации президента рассказали о переговорах с Россией

Неизвестные вывесили сепаратистский флаг над Закарпатской ОГА

Уверен, в 2017 году закончится война и мы вернем наш Донбасс - Пономарь

Россияне назвали украинца Леонида Быкова «ватником» и гордостью России

 Новости за день