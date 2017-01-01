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Россияне назвали украинца Леонида Быкова «ватником» и гордостью России

Россияне назвали украинца Леонида Быкова «ватником» и гордостью России
Прошлый год ознаменовался нарастанием информационной войны между Украиной и Россией. Достижением этого года стало то, что мы сохранили нашу государственность, несмотря на действия врага, но также мы приобрели опыт и в определенных моментах начинаем перехватывать инициативу. Маленький пример таких побед над врагом – это мэмы, короткие информационные коды, которые появились, как в Украине, так и в России. Об этом в эфире «Громадського радио» рассказала доктор политических наук и профессор КПИ Лидия Смола, передает replyua.net.

«Когда мы говорим о сепаратистах, или о людях, которые поддерживают действия РФ в этом конфликте, мы коротко говорим «ватник». Или еще мэм «киборг», который придумали наши противники. Мы говорим: «наша армия – это киборги» и уже никакой рекламы не нужно», – отметила Лидия Смола.

По ее словам, РФ сама начинает оправдываться за эти мэмы, Кремль начинает противодействовать. В Алтайском университете для поступающих на специальность «журналистика» абитуриентам предлагали написать сочинение на тему «гордое имя ватник». Россияне взяли фото украинца Леонида Быкова из фильма «В бой идут одни старики» в фуфайке, на которой прифотошопили надпись «я ватник». Эксперт подчеркивает, что это абсолютно манипулятивная история, ведь такая надпись искажает суть фильма.
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