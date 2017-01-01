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В Україні дорожчає алкоголь та тютюн і дешевшають ліки

В Україні дорожчає алкоголь та тютюн і дешевшають ліки
З 1-го січня 2017 року почали діяти нові норми закону, які внесуть зміни до цінової політики на ряд деяких товарів. Про це у неділю пише видання «Укрінформ», передає replyua.net.

Так, відповідно до ряду змін у Податковому законі, значною мірою збільшуються ціни на акцизи на тютюнові вироби та алкоголь. Для курців новини досить не втішні: з 1-го січня ціни на акцизи тютюнових виробів зростають аж на 40 процентів. За попередніми оцінками експертів, така ситуація підвищить ціну на сигарети в середньому на 4-5 гривень за пачку.

В той самий час акцизний податок на алкогольні напої підвищується на 20 відсотків. На слабоалкогольні напої – на 12%. Акцизи на коньяк зростуть на 17%. Підвищення на підакцизний алкоголь почне не раніше, ніж з першого березня. Також закон скасовує 2% збору на державне пенсійне страхування при купівлі готівки. На думку експертів, така ситуація виведе з «тіні» обмін валют, оскільки раніше обмінники пропонували купувати готівку за «зниженою» ціною без чеків. Водночас з початку 2017 року в Україні повинні здешевіти лікарські засоби, на які уряд запровадив регулювання цінової надбавки. У постанові Кабінету міністрів України до списку таких ліків входить декілька сотень найменувань різних препаратів.
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