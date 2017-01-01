валюта
СпецтемаЭксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну

В канун Нового года на Сергея Пашинского совершили нападение

В канун Нового года на Сергея Пашинского совершили нападение
Нардеп от «Народного фронта» Сергей Пашинский, возглавляющий парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны, на своей странице в Facebok сообщил о том, что вчера в одном из расположенных рядом с Киевом сел на него совершил нападение неизвестный злоумышленник, передает replyua.net. В свою очередь, сотрудники Нацполиции рассказали, что парламентарий вынуждено использовал оружие для самозащиты.

В канун Нового года на Сергея Пашинского совершили нападение

По информации полицейских, накануне Пашинский на своем автомобиле выехал на часть трассы, которая не освещалась. Прямо посередине находился микроавтобус, не имеющий габаритных огней. Желая выяснить, что произошло, нардеп вышел из автомобиля. После того, как депутат сделал замечание и попросил, чтобы машина была переставлена, один из двух неизвестных, пребывая в нетрезвом состоянии, взял в руку стеклянную бутылку и начал угрожать убийством Пашинскому. В связи с этим депутат, используя собственное оружие, совершил выстрел-предупреждение. Впрочем, на злоумышленника это никакого влияния не оказало, и он нанес бутылкой удар по голове парламентария. Уже оказавшись на земле, Пашиннский выстрелил в ногу преступнику. Затем он вызвал скорую помощь.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У России возникли большие проблемы из-за Крыма
Важное за сутки
31 дек 2016
13693

Блогер: Порошенко закрив рота всім критикам, відправившись вітати з Новим роком хлопців на «передку»

Деякі блогери і журналісти сьогодні почали розповідати про те, що президент України Петро Порошенко записав заздалегідь своє новорічне звернення до українського народу і, напевне, рвонув до своєї

Последние новости

Гройсман розповів, коли Донбас та Крим повернуться до України

В СНБО указали на самое важное достижение сил АТО в 2016 году

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: противник "привітав" ЗСУ з Новим роком артобстрілом

Кремль озвучил громкий прогноз о договоренностях с Белым домом

У Путіна дають сміливий прогноз щодо домовленостей з Трампом

Захищаючись, Пашинський прострелив ногу нападнику

В канун Нового года на Сергея Пашинского совершили нападение

У поліції розповіли, як люди зустрічали Новий рік на вулицях

Украинские программисты могут быть причастными к хакерской атаке РФ на США

У Німеччині стався вибух. Серед постраждалих українців немає

Портников раскрыл пользу боснийского сценария для Украины

Теракт у Стамбулі: МЗС перевіряє, чи є серед жертв українці

У мережі з'явилося фото особливої ялинки з зони АТО

Чалий: Пінчуку потрібно покинути ідею з заграванням перед ворогом

Штаб АТО: Бойовики 44 рази порушили режим "тиші"

У России возникли большие проблемы из-за Крыма

Сталин с триумфом возвращается в жизнь России – Невзоров

Над Техасом произошло столкновение двух самолетов, есть жертвы

Евросоюз как никогда близок к развалу – Сорос

Американский сенатор уверен в скорой деоккупации Крыма и Донбасса

 Новости за день