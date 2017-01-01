В канун Нового года на Сергея Пашинского совершили нападение

Нардеп от «Народного фронта» Сергей Пашинский, возглавляющий парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны, на своей странице в Facebok сообщил о том, что вчера в одном из расположенных рядом с Киевом сел на него совершил нападение неизвестный злоумышленник, передает replyua.net. В свою очередь, сотрудники Нацполиции рассказали, что парламентарий вынуждено использовал оружие для самозащиты.
По информации полицейских, накануне Пашинский на своем автомобиле выехал на часть трассы, которая не освещалась. Прямо посередине находился микроавтобус, не имеющий габаритных огней. Желая выяснить, что произошло, нардеп вышел из автомобиля. После того, как депутат сделал замечание и попросил, чтобы машина была переставлена, один из двух неизвестных, пребывая в нетрезвом состоянии, взял в руку стеклянную бутылку и начал угрожать убийством Пашинскому. В связи с этим депутат, используя собственное оружие, совершил выстрел-предупреждение. Впрочем, на злоумышленника это никакого влияния не оказало, и он нанес бутылкой удар по голове парламентария. Уже оказавшись на земле, Пашиннский выстрелил в ногу преступнику. Затем он вызвал скорую помощь.