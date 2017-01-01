У поліції розповіли, як люди зустрічали Новий рік на вулицях

Під час новорічної ночі не було зареєстровано жодного резонансного порушення громадського порядку або курйозної дорожньо-транспортної пригоди. У новорічних заходах під небом приймали участь близько 1.1 мільйона людей. Про це у неділю, 1-го січня, повідомляє прес-центр Національної поліції, передає replyua.net.
«За минулу святкову ніч по всій території України відбулося близько 680-ти новорічних масових заходів, участь у яких взяли близько 1 мільйона 100 тисяч громадян», - розповідають у поліції. За даними Нацполіції, найбільші масові заходи відбувалися на Дніпропетровщині, де участь у близько 100 заходах взяли 700 тисяч осіб. Менш людні заходи відбувалися у Запорізькій області: 48 заходів та 50 тисяч осіб; у Одеській області: 17 заходів, у яких взяли участь 43 тисячі осіб; на Тернопільщині: 31 захід та 38 тисяч учасників. Під час святкування за порядком споглядали 8 тисяч правоохоронців, з яких 7 – поліцейські та 1 тисяча – представники Національної гвардії. Під всіх заходів порушення громадського порядку не було допущено. Також за новорічну ніч не було зареєстровано жодної резонансної ДТП. Загалом святкування проходило цивілізовано та без серйозних сутичок.