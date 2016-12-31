Нардеп рассказал, какой президент Украины устроит Путина

Помощник главы Министерства информполитики Украинского государства Александр Бригинец заявил, что российский лидер Владимир Путин не будет сопутствовать в президентской гонке председателю украинских оппозиционеров Юрию Бойко, но акцентирует свое внимание на ином кандидате на пост президента Украины, пишет facenews.ua.
Как информирует replyua.net, согласно со словами Бригинца, в настоящее время Владимир Путин всякими путями пробует осуществить двухходовую историю: президентом Украины должен стать не разделяющий пророссийскую политику человек, а совсем наоборот, такой, который будет играть в жесткую политику, направленную против РФ, и в результате добиться дестабилизации ситуации в Украинском государстве. В это же время Бригинец отметил, что ни Надежда Савченко, ни Юрий Бойко не подходят для такой роли.
Народный избранник предположил: «Владимир Путин акцентирует свое внимание на другой личности, способной осуществить временную задачу по краху Украинского государства, за счет того, что борьба внутри государства обострится, а также благодаря изоляции от партнеров из Запада». Кроме того Бригинец считает: «Если Путину удастся осуществить свой план, то Украинское государство будет расколото на две части, которые можно будет без особых трудностей столкнуть между собой, спровоцировав тем самым гражданскую войну, о которой российский лидер уже давным-давно мечтает».