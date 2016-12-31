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СпецтемаЭксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну

Нардеп рассказал, какой президент Украины устроит Путина

Нардеп рассказал, какой президент Украины устроит Путина
Помощник главы Министерства информполитики Украинского государства Александр Бригинец заявил, что российский лидер Владимир Путин не будет сопутствовать в президентской гонке председателю украинских оппозиционеров Юрию Бойко, но акцентирует свое внимание на ином кандидате на пост президента Украины, пишет facenews.ua.

Как информирует replyua.net, согласно со словами Бригинца, в настоящее время Владимир Путин всякими путями пробует осуществить двухходовую историю: президентом Украины должен стать не разделяющий пророссийскую политику человек, а совсем наоборот, такой, который будет играть в жесткую политику, направленную против РФ, и в результате добиться дестабилизации ситуации в Украинском государстве. В это же время Бригинец отметил, что ни Надежда Савченко, ни Юрий Бойко не подходят для такой роли.

Народный избранник предположил: «Владимир Путин акцентирует свое внимание на другой личности, способной осуществить временную задачу по краху Украинского государства, за счет того, что борьба внутри государства обострится, а также благодаря изоляции от партнеров из Запада». Кроме того Бригинец считает: «Если Путину удастся осуществить свой план, то Украинское государство будет расколото на две части, которые можно будет без особых трудностей столкнуть между собой, спровоцировав тем самым гражданскую войну, о которой российский лидер уже давным-давно мечтает».
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