Порошенко распорядился повысить зарплаты военным на передовой

Выступая в Мариуполе президент Петр Порошенко анонсировал увеличение находящимся на передовой в зоне проведение антитеррористической операции украинским военнослужащим с 1 дня нового 2017 года доплат.
Как информирует replyua.net, Порошенко заявил: «Я, лично, поручил главе оборонного ведомства Степану Полтораку повысить доплаты для тех украинских военнослужащих, которые борются с агрессором на передовой в зоне проведения антитеррористической операции до шести тысяч гривен, а для тех бойцов АТО, кто пребывают на второй линии – до 2400 гривен». По утверждению украинского лидера, для бойцов Вооруженных сил Украины необходимым фактором является создание «финансовой мотивации». Он добавил: «Имею убеждение, что в настоящее время нам нужно тратить средства налогоплательщиков Украины, прежде всего, на то, чтобы обеспечить надежную способность защищаться».
Стоит также отметить, что такая информация, о повышении доплат бойца АТО, была подтверждена в «Фейсбуке» и Юрием Бирюковым, советником главы государства. В сообщении Бирюкова говорится: «Говоря о подарках на новый год, с 1 января 2017 года увеличивается доплата за участие в антитеррористической операции. Первая линия будет получать 6000 гривен, а вторая – 2400 грн. Но это не все, это только на первый квартал предстоящего года. А начиная со второго квартала 2017-го, бойцы ощутят и второй этап увеличения доплаты.