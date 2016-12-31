Порошенко у Широкіному зробив Маккейну подарунок

Президент України Петро Порошенко прибув до командного пункту в районі Широкіного що на Донеччині. Про це сьогодні, 31-го грудня, у своєму Твіттер-акаунті розповів прес-секретар українського лідера Цеголко Святослав, інформує replyua.net.
Президент Порошенко прибув туди не сам. Разом з ним приїхав провідати передові позиції і американські сенатори, серед яких був і Джон Маккейн. «Президент України Петро Порошенко разом з американськими сенаторами прибули до командного пункту Збройних сил України в районі Широкіного Донецької області. Глава держави прибув для того, щоб привітати наших захисників з наступаючим Новим роком», - зазначив Цеголко. В той самий час, за словами прес-секретаря президента, Порошенко подарував Маккейну зброю українського виробництва, яка має стати символом дружби між США та Україною в спільній боротьбі за демократичні цінності. Як відомо, перед цим Порошенко разом з американськими сенаторами відвідали передову в Маріуполі, де також вітали воїнів АТО з Новорічними святами. Також колишній губернатор Одещини Міхеїл Саакашвілі зазначав, що американці хочуть «на передових презентувати систему захисту військового характеру, яку він лобіював ще минулого року».