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Порошенко у Широкіному зробив Маккейну подарунок

Порошенко у Широкіному зробив Маккейну подарунок
Президент України Петро Порошенко прибув до командного пункту в районі Широкіного що на Донеччині. Про це сьогодні, 31-го грудня, у своєму Твіттер-акаунті розповів прес-секретар українського лідера Цеголко Святослав, інформує replyua.net.

Президент Порошенко прибув туди не сам. Разом з ним приїхав провідати передові позиції і американські сенатори, серед яких був і Джон Маккейн. «Президент України Петро Порошенко разом з американськими сенаторами прибули до командного пункту Збройних сил України в районі Широкіного Донецької області. Глава держави прибув для того, щоб привітати наших захисників з наступаючим Новим роком», - зазначив Цеголко. В той самий час, за словами прес-секретаря президента, Порошенко подарував Маккейну зброю українського виробництва, яка має стати символом дружби між США та Україною в спільній боротьбі за демократичні цінності. Як відомо, перед цим Порошенко разом з американськими сенаторами відвідали передову в Маріуполі, де також вітали воїнів АТО з Новорічними святами. Також колишній губернатор Одещини Міхеїл Саакашвілі зазначав, що американці хочуть «на передових презентувати систему захисту військового характеру, яку він лобіював ще минулого року».
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