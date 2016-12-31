За 2016 рік Україна експортувала ялинкових прикрас на $4.5 мільйона

За 2016 рік Україна експортувала в 25 різних країн світу ялинкових прикрас на 4 мільйони 500 тисяч доларів. Про це сьогодні, 31-го грудня, на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла заступник керівника Міністерства економічного розвитку Микольська Наталія, передає replyua.net.
За її словами, зі всіх «новорічних товарів» на експорт для Різдвяного дерева 90.6 відсотка складають вироби зі скла. «Основний ринок збуту ялинкових прикрас у цьому році став Європейський союз. За поточний рік до країн ЄС було експортовано 62% всіх подібних товарів з України. В той самий час нам вдалося майже на 32 процента збільшити обсяги поставок до Європи за 2016 рік. Найбільші ринки споживання українських товарів в ЄС – це Нідерланди, Німеччина та Польща», - розповіла Микольська.
Водночас вона зазначила, що з 31% загального експорту та 50% експорту до країн Євросоюзу – це ринок Нідерландів. Загальне зростання склало майже 38%. «Також значно збільшилася кількість експорту до Канади, Білорусі, Італії, Молдови, США, Швейцарії, Польщі», - підкреслила Микольська. «В той самий час найбільший ринок споживання наших ялинкових прикрас – російський – у цьому році скоротився майже на 55% та склав всього 632 тисячі доларів», -- додала вона.