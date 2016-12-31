Мариуполь посетили Порошенко и сенаторы Штатов

В преддверии Нового года, в субботу, 31 декабря гарант Конституции Украины Петр Порошенко совместно с командой американских сенаторов посетят украинский город Мариуполь. Такое заявление в своем «Фейсбуке» сделал бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакавшили.
Как информирует replyua.net, Саакашвили в своем сообщении рассказал, что в субботу Мариуполь посетят несколько американских сенаторов, в частности и республиканец Джон Маккейн. В это же время Саакашвили посчитал нужным отметить: «Они направились в Мариуполь по завершению завтрака. Американцы намерены презентовать там систему, выполняющую задачу военной защиты». При всем этом экс-чиновник заявил: «Продажу такой системы я лоббировал в Конгрессе в минувшем году».
Напомним, ранее уже сообщалось, что в ходе разговора с журналистами сенатор-республиканец из США Джон Маккейн заявил, что с Путиным, после того, как Россия нарушила Будапештские договоренности, ни в коем случае нельзя подписывать каких-либо соглашений. В это же время Маккейн отметил, что российские президент Владимир Путин, своими действиями, показывает, что его поведение идентично поведению бандита и убийцы.