валюта
СпецтемаЭксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну

Двом посадовцям банку повідомили про підозру у розкраданні мільйонів

Двом посадовцям банку повідомили про підозру у розкраданні мільйонів
Правоохоронці повідомили про підозру у виведенні близько 80 мільйонів гривень керівнику правління та президентові одного з українських банків. Про це повідомляє прес-центр Національної поліції у суботу, 31-го грудня, передає replyua.net.

У офіційному повідомленні поліції не вказується назва банку, про який іде мова. Проте на головній сторінці сайту дана новина була проілюстрована фотографією CityCommerce Bank (Міський комерційний банк). «Представники Департаменту з питань захисту економіки Головного слідчого управління Національної поліції разом з Державною службою фінансового моніторингу України довели причетність до корупційної схеми двох керівників банку», - повідомляє поліція.

«У 2014 році дані посадові особи надали кредитні позики підприємствам, яких не існує. Гроші було легалізовано через підконтрольні їм комерційні установи. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредитні кошти під заставу майна, яке явно переоцінювалося у десятки разів. За непідтвердженими даними, збитки, які були завдані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб складає понад 80 мільйонів гривень», - зазначили у інформаційному листі. Також у повідомленні зазначається, що президент являється і одним із власників банку.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну
Важное за сутки
30 дек 2016
35549

Эксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook спрогнозировал шаги и решения избранного президента США Дональда Трампа относительно Украины.

30 дек 2016
9496

Ярош отреагировал на компромиссы Пинчука, назвав его олигархом-животным

Бывший руководитель добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», депутат ВРУ Дмитрий Ярош не заставил ждать с резко негативной реакцией на резонансные заявления олигарха Виктора Пинчука, в

31 дек 2016
9327

Новые подробности телефонного разговора Трампа и Порошенко

Константин Елисеев, заместитель главы Администрации украинского президента, рассказал о темах телефонного разговора между главой Украины Петром Порошенко и будущим президентом США Дональдом Трампом.

30 дек 2016
7948

Украинцы больше никогда не будут считать горе россиян своим – Портников

После произошедшей катастрофы российского военного лайнера Ту-154 в акватории Черного моря приходится наблюдать новый этап напряженных отношений между украинцами и россиянами, однако хотя граждане

Последние новости

Цены на нефть резко снизились

Мариуполь посетили Порошенко и сенаторы Штатов

Двом посадовцям банку повідомили про підозру у розкраданні мільйонів

Финансист спрогнозировал курс гривны на 2017 год

ISIS взяло відповідальність за теракт в Іраку

Більше ста українців не можуть вилетіти з аеропорту в ОАЕ

Що чекати світу від подальших відносин США та РФ

Спикер парламента настаивает на прекращении «безвиза» с Россией

Як Путін врятував Новий рік - думка експертів

В Крыму суд оставил «украинских диверсантов» под стражей до 8 марта

Ирина Геращенко допустила вероятность расширения нормандского формата

Депутат розповів про те, як Путін може втілити свій план щодо розвалу України

У ПриватБанку розповіли про зміни у платіжних операція за комуналку

В МОК анонсировали новые санкции против России

Международник: Трамп захочет говорить с Порошенко без каких-либо европейских посредников

Умеров обурений вчинком Росії. Буде оскаржувати

Президент МОК розповів про нові антиросійські санкції через допінг

Портніков: У 2017-му році Путіну доведеться розплачуватися за свої «перемоги» у 2016-му

У Міноборони детально розповіли про атаки бойовиків

У зоні ЧАЕС затримали осіб, які збиралися там святкувати Новий рік

 Новости за день