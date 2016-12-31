Двом посадовцям банку повідомили про підозру у розкраданні мільйонів

Правоохоронці повідомили про підозру у виведенні близько 80 мільйонів гривень керівнику правління та президентові одного з українських банків. Про це повідомляє прес-центр Національної поліції у суботу, 31-го грудня, передає replyua.net.
У офіційному повідомленні поліції не вказується назва банку, про який іде мова. Проте на головній сторінці сайту дана новина була проілюстрована фотографією CityCommerce Bank (Міський комерційний банк). «Представники Департаменту з питань захисту економіки Головного слідчого управління Національної поліції разом з Державною службою фінансового моніторингу України довели причетність до корупційної схеми двох керівників банку», - повідомляє поліція.
«У 2014 році дані посадові особи надали кредитні позики підприємствам, яких не існує. Гроші було легалізовано через підконтрольні їм комерційні установи. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредитні кошти під заставу майна, яке явно переоцінювалося у десятки разів. За непідтвердженими даними, збитки, які були завдані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб складає понад 80 мільйонів гривень», - зазначили у інформаційному листі. Також у повідомленні зазначається, що президент являється і одним із власників банку.