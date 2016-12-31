Депутат розповів про те, як Путін може втілити свій план щодо розвалу України

Президент Російської Федерації Владимир Путин вважає, що наступним президентом України стане не лідер «Опозиційного блоку» Юрій Бойко. Про це розповів народний депутат Бригинець Олександр, передає replyua.net.
За його словами, наразі російський лідер вирішив зіграти в гру з кількома варіантами: він хоче, щоб наступним президентом України став не проросійський кандидат. «Путіну потрібен навпаки такий кандидат, який буде використовувати антиросійську риторику. Він переконаний, що саме з таким кандидатом йому вдасться розхитати Україну зсередини», - зазначив депутат. Проте такими кандидатами не являються ні Савченко, ні Бойко.
«Дійсно високу ставку Путін буде робити на іншого кандидата, який стане розхитувати та дестабілізувати ситуацію в державі та відведе Україну від лояльної позиції щодо Заходу. І якщо йому вдасться це досягти, що Україна розділиться на два основних клани. І тоді найхитріший план російського президента може ожити: почнеться громадянська війна в нашій державі. А там де громадянська війна – там близький кінець незалежній державі», - поясним Бригинець. Також можливо те, що з таким президентом від України відвернеться увесь світ, і тоді, за словами депутата, прийде «проросійський спаситель».