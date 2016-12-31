У зоні ЧАЕС затримали осіб, які збиралися там святкувати Новий рік



Представники відділу поліції зони Чорнобильської атомної електростанції затримали чотирьох осіб, які хотіли святкувати Новий рік в зоні відчуження. Про це у суботу, 31-го грудня, повідомляє прес-центр Головного управління Нацполіції Київської області на сторінці у соцмережі Фейсбук,



Чотирьох осіб, серед яких була одна дівчина, виявили в одному з житлових будинків в районі села Іловниця Іванківського району під час чергування в зоні ЧАЕС. Затримані від 23-х до 3-ти років, мешканці різних областей, збиралися у зараженій зоні зустрічати Новий рік. У повідомленні уточнили, що молоді люди хотіли святкувати Новий 2017 рік у місті Прип’ять. Проти затриманих було складено адміністративні протоколи щодо порушення вимог режиму радіаційної небезпеки у місцевостях, які стали об’єктом радіаційного забруднення. Наразі порушникам загрожує штраф у вигляді 20- 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Правоохоронці дізнаються про деталі обставин та з’ясовують, як порушники проникли до зони відчуження. В той самий час поліція вирішила за недоцільне називати імена порушників. Зона ЧАЕС знаходиться під постійним патрулюванням представників правоохоронних органів.

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Горячая тема: Эксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну Представники відділу поліції зони Чорнобильської атомної електростанції затримали чотирьох осіб, які хотіли святкувати Новий рік в зоні відчуження. Про це у суботу, 31-го грудня, повідомляє прес-центр Головного управління Нацполіції Київської області на сторінці у соцмережі Фейсбук, передає replyua.net Чотирьох осіб, серед яких була одна дівчина, виявили в одному з житлових будинків в районі села Іловниця Іванківського району під час чергування в зоні ЧАЕС. Затримані від 23-х до 3-ти років, мешканці різних областей, збиралися у зараженій зоні зустрічати Новий рік. У повідомленні уточнили, що молоді люди хотіли святкувати Новий 2017 рік у місті Прип’ять. Проти затриманих було складено адміністративні протоколи щодо порушення вимог режиму радіаційної небезпеки у місцевостях, які стали об’єктом радіаційного забруднення. Наразі порушникам загрожує штраф у вигляді 20- 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Правоохоронці дізнаються про деталі обставин та з’ясовують, як порушники проникли до зони відчуження. В той самий час поліція вирішила за недоцільне називати імена порушників. Зона ЧАЕС знаходиться під постійним патрулюванням представників правоохоронних органів.